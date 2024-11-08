"نفس راتب المقاتل".. تعديل الرواتب التقاعدية لهذه الفئة

وقال الفياض في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشمولين بهذا التعديل هم ذوي الشهداء كافة وكذلك الجرحى ممن لديهم نسبة عجز 75 بالمئة فما فوق وسيتم إطلاق الراتب حسب التعديل الجديد خلال شهر كانون لعام 2024".واضاف، ان "هذه الزيادة ما هي إلا جزء يسير يقدم لهؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن والمقدسات واستجابة لنداء المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (حفظه الله)، ويأتي ضمن سعي المستمر لتقديم المزيد من الخدمات لهذه الشريحة المضحية".وجاء هذا المنجز بعد جهود بذلتها دائرة الادارة والمالية في الحشد مع هيئة التقاعد الوطنية بأشراف مباشر من قبل الفياض، بحسب البيان.