الكشف عن سبب انخفاض مناسيب "بحر النجف" (صور)

وقالت البيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "اجرى فريق بيئي رقابي من مديرية بيئة النجف الأشرف النظم البيئية الطبيعية وحدة التنوع الاحيائي و تنفيذاً لمفردات الخطة السنوية زيارة ميدانية الى منخفض بحر النجف وبالتحديد من الجهة الجنوبية الشرقية لمحمية بحر النجف والطارات للاطلاع على واقع التنوع الاحيائي في منطقة المسطحات المائية، والتي تقع ضمن الحدود المركزية للمحمية و تعتبر من أهم المناطق الطبيعية في المحافظة، وهي موطن لمجموعة متنوعة من الطيور والحيوانات و النباتات ".وأضافت: "قام بالمسح الميداني للمنطقة لاحظ من خلاله وانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة ومنها (بلشون ابيض كبير، بلشون ابيض صغير، نورس مستدق المنقار، ابو المغازل، قطقاط ابيض الذيل، صياد السمك الابقع، حذف صيفي)".وفي سياق متصل رصد "انخفاض كبير في مناسيب مياه بحر النجف وعزى السبب الى قلة الامطار خلال الفترة السابقة وغلق الابار التدفقية التي تغذي مياه البحر".هذا و "تواجه المحمية العديد من التحديات، ولكن هناك جهود مبذولة للحفاظ عليها من قبل وزارة البيئة العراقية من جهة والادارة المحلية متمثلة بـ المهندس يوسف كناوي محافظ النجف الأشرف من جهة اخرى ".