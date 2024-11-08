توجيهات جديدة من السيد الصدر تخص الصلاة والرياضة

وقال في بيان تابعته نيوز، انه "فلإخراج الناس من الظلمات الى النور وتذكيرا لهم بأيام الله تعلى، افتتح بعون الله وبركات اهل البيت عليهم السلام مشروع (قضاء الصلاة)".وأضاف: "وذلك بأداء قضاء الصلاح في المساجد وكذلك الاتيان ببعض التمارين الرياضية باشراف من:1- امام 2- امام 3- البنيان المرصوص 4- مبعوثين خاصين 5- خبير رياضة".البيان ادناه: