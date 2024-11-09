طائرة تجبر على العودة للمطار.. رحلة الرعب من بغداد الى اسطنبول

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع لطائرة تعود لشركة فلاي بالعودة الى مطار بعد مشاجرة حصلت على متنها.

وبحسب الناشطون فأن طائرة تابعة لشركة فلاي أقلعت من مطار الدولي باتجاه إسطنبول، الا انها عادت الى المطار بسبب مشاجرة حصلت بين لبناني مخمور وراكب عراقي".