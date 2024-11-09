معركة طاحنة شمال بغداد تسفر عن إصابات

نيوز – امني

افاد مصدر امني، بتسجيل 5 إصابات اثر مشاجرة في قضاء الطارمية شمال .

وقال لـ نيوز، ان "مشاجرة حدثت بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام الأسلحة البيضاء في علوة الطارمية شمالي بغداد، ما اسفر عن إصابة 5 اشخاص من طرفي المشاجرة".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وتم نقل المصابين الى قريب فيما تم التحفظ عليهم".