تنويه جديد بشأن التجوال في أيام الحظر ببغداد والمحافظات

نيوز – محلي

أصدرت والاتصالات، تنويها بشان باجات التنقل للصحفيين والإعلاميين خلال أيام حظر التجوال ببغداد والمحافظات.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "استمارة التقديم على الباجات الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن للإعلاميين والصحفيين سيجري غلقها في الساعة 12 ليلاً من يوم غد الأحد الموافق 10/11/2024".

ودعت "جميع المعنيين الى الإسراع في ملء الاستمارة لضمان استكمال إجراءات إصدار الباجات اللازمة لتسهيل تنقلهم خلال فترة الحظر".

وادناه رابط التقديم:

للاستفسار، يرجى الاتصال على التالية:

07716310886

07702556075