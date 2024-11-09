وزير التعليم يعلن إطلاق التقديم إلى المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية

وأكد في رسالة بهذه المناسبة اهتمام الوزارة بشرائح من ذوي المعدلات العالية وتوفير بيئة مناسبة للتنافس الإيجابي على وفق مقتضيات وضوابط التقديم إلى المنحة المجانية التي نصت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية (العلمي الأحيائي) للسنة الدراسية 2024/2023 حصرا وأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن (93 %) لكليات طب الأسنان والصيدلة و (96%) لكليات الطب العام بعد إضافة درجة الدور واللغة المضافة، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، اوضحت وزارة العالي والبحث العلمي أن التقديم يكون عن طريق تحميل التطبيق PEAS وأن الطالب الذي معدله (96%) فما فوق يحق له التقديم إلى (10) اختيارات مختلفة وأن الطالب الذي معدله (93%) يقدم إلى (6) اختيارات مختلفة ضمن الجامعات أو الأهلية وأن القبول في المنحة المجانية يكون على وفق المعدل التنافسي الأعلى.