حال يرثى له.. شاب كركوكي يناشد السوداني

وقال في مقطع مصور، ان والده قضى 30 سنة خدمة في وهو يمر الآن بحالة صحية سيئة.وأوضح ناظم، الحاصل على شهادة الإعدادية، أنه بحاجة إلى وظيفة لتوفير تكاليف علاجات والده، كونه الابن الوحيد المعيل للأسرة.