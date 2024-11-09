إصابة 11 شخصا بينهم إيرانيون بحادث سير شمال بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "11 شخصاً من ضمنهم 7 زوار إيرانيين بينهم وطفلة اصيبوا نتيجة حادث سير اصطدام حافلة بمركبة نوع لوري بالقرب من ذراع دجلة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين الى قريب لتلقي العلاج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.