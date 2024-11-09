وفاة نزيل داخل سجن في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "نزيلا توفي داخل سجن التسفيرات الخامسة وهو تولد 1955 ومحكوم وفق المادة 459 تحرير صكوك بدون رصيد".

وأضاف أن "المتوفي يعاني من امراض مزمنة"، الى "نقل الجثة الى الطب العدلي لتحديد سبب الوفاة الرئيس".