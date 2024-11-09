إنقاذ امرأة بعد انهيار جزء من بناية في بغداد

أفاد مصدر أمني، بإنقاذ امرأة بعد انهيار جزء من بناية جنوب شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم تسجيل حادث انهيار جزء من بناية في منطقة قرب الرياض".

وأضاف أن "فرق انقاذ من مراكز توجهت الى مكان الحادث"، الى "إنقاذ مواطنة".