الازدحامات "سائل يتسرب في كل مكان".. حركة مرور "قاسية" في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات بقائمة طويلة كما احصتها السومرية
نيوز كالاتي:
شارع
السندباد وسدة العرصات
جسر الطابقين من سريع دورة يوسفية لغاية ساحة الطابقين
ساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهات
كرادة خارج من ساحة التحريات الى ساحة الطابقين
شارع
المصافي لغاية تقاطع الدورة
السريع الجنوبي من مجسر الوليد لغاية دخول شارع
المطار
شارع
قطر الندى وصعدة جسر الجادرية
شارع
المطار وسريع القادسية ازدحام متصل
العامرية (شارع البصرة والعمل الشعبي)
شارع
الربيع وجسر أبو غريب
مجسر اللقاء وشارع الإسكان لغاية مرور البيجية
شارع
14 تموز من بدالة الكاظمية لغاية ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء ازدحامات منفصلة وطويلة
شارع
حيفا وشارع الصالحية وجسر السنك ونفق العلاوي وجميع ازقة وشوارع العلاوي ازدحامات متفرعة ومتصلة
شارع
يافا ونفق الزيتون
شارع
دمشق
كرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه ووصولا الى الجسر المعلق
محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية مجسر قرطبة
مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي
المثلث بين نفق الباب الشرقي ومدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني وساحة الخلاني
شارع
الكيلاني من شارع
الضلال الى ساحة الخلاني
شارع
شيخ عمر بالكامل
شارع
الجمهورية وشارع الرشيد
جسر ومجسر ونفق باب المعظم ومجسر فائق حسن وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطب
محمد القاسم من مجسر صليخ لغاية مجسر العلوية
شارع
موسى بن نصير وشارع مثنى الشيباني
شارع
فلسطين بين شارع
موسى بن نصير ومجسر حماة وبين حماة ومجسر فلسطين ازدحامات طويلة ومتقطعة
سريع القناة بين مجسر حمورابي ومجسر الحبيبية السايدين
الشارع القادم من البلديات لغاية القناة
الشارع من بدالة الكاظمية الى خدمي مطار المثنى