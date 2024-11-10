الازدحامات "سائل يتسرب في كل مكان".. حركة مرور "قاسية" في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات بقائمة طويلة كما احصتها نيوز كالاتي:السندباد وسدة العرصاتجسر الطابقين من سريع دورة يوسفية لغاية ساحة الطابقينساحة الطابقين مزدحمة من جميع الاتجاهاتكرادة خارج من ساحة التحريات الى ساحة الطابقينالمصافي لغاية تقاطع الدورةالسريع الجنوبي من مجسر الوليد لغاية دخول المطارقطر الندى وصعدة جسر الجادريةالمطار وسريع القادسية ازدحام متصلالعامرية (شارع البصرة والعمل الشعبي)الربيع وجسر أبو غريبمجسر اللقاء وشارع الإسكان لغاية مرور البيجية14 تموز من بدالة الكاظمية لغاية ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء ازدحامات منفصلة وطويلةحيفا وشارع الصالحية وجسر السنك ونفق العلاوي وجميع ازقة وشوارع العلاوي ازدحامات متفرعة ومتصلةيافا ونفق الزيتوندمشقكرادة داخل وأبو نؤاس باتجاه ووصولا الى الجسر المعلقمحمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية مجسر قرطبةمجسر قرطبة ونفق الباب الشرقيالمثلث بين نفق الباب الشرقي ومدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني وساحة الخلانيالكيلاني من الضلال الى ساحة الخلانيشيخ عمر بالكاملالجمهورية وشارع الرشيدجسر ومجسر ونفق باب المعظم ومجسر فائق حسن وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة باب المعظم ومدينة الطبمحمد القاسم من مجسر صليخ لغاية مجسر العلويةموسى بن نصير وشارع مثنى الشيبانيفلسطين بين موسى بن نصير ومجسر حماة وبين حماة ومجسر فلسطين ازدحامات طويلة ومتقطعةسريع القناة بين مجسر حمورابي ومجسر الحبيبية السايدينالشارع القادم من البلديات لغاية القناةالشارع من بدالة الكاظمية الى خدمي مطار المثنى