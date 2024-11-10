الجداول "يابسة" والاسالة توقفت.. جنوب الشوملي "يموت عطشًا" في عز الامطار والخزين المرتفع (صور)

وناشد أهالي منطقة جنوب ناحية الشوملي في محافظة بابل، والجهات المعنية بالتدخل السريع بعد جفاف أراضيهم من الماء بالكامل، ووصفوا انهم يعيشون "كارثة إنسانية"، حيث توقفت المياه حتى في منازلهم بفعل توقف محطات الاسالة عن العمل لجفاف المياه في الأنهر الفرعية التي تعمل عليها المحطات.وبين الحين والأخر يخرج أهالي قرى جنوب الشوملي بتظاهرات تقطع الشوارع الرئيسية احتجاجا على شح المياه حيث تستمر الازمة منذ 3 سنوات بعد جفاف جدولين رئيسيين كانوا يعتمدون عليهما، دون توضيح عن سبب انقطاع المياه عن هذه الجداول وما اذا كان قد تم تغيير مسارهما.وسجلت الناحية بالفعل هلاك الكثير من المزروعات والمواشي طوال السنوات الثلاث الماضية بفعل جفاف الجداول.