"الوحش الأصفر" يزيل بسطيات الشورجة.. هل بدأ نقل السوق التراثي لخارج بغداد؟ (فيديو)

واظهر مقطع حصلت عليه نيوز، قيام جرافة صفراء تابعة لامانة بإزالة البسطيات المنتشرة على ارصفة الشورجة، دون إيضاح لاسباب الازالة وما اذا كان ذلك استعدادا لتطوير الأرصفة او تمهيدًا لنقل الشورجة الى مكان اخر خارج .وسبق ان أعلنت امانة عن بدء خطة لنقل سوق الشورجة التراثي ابتداء من العام الحالي وانتهاء بعام 2030، حيث تم تجهيز ارض خارج لنقل أنشطة سوق الشورجة، وذلك لاعادة تنظيم المشهد الحضري لبغداد والتخلص من الازدحامات المرورية، كما يقول بغداد، لكن الامر تسبب باثارة جدل كبير في الأوساط الشعبية.