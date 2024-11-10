جنـايات كركـوك: السجـن المـؤبـد بحق تجار مــخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس ورد للسومرية نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 3 كيلو غرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".