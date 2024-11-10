التعليم تعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ضمن المقاعد الشاغرة

وتتضمن النتائج المنشورة في دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (2523) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، وجهت وزارة العالي والبحث العلمي – بحسب البيان - الجامعات بدء إجراءات تسجيل واعتماد بيانات نتائج المنشورة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ().