الشقيق الوحيد لـ8 اخوات.. شاب ينهي حياته في كربلاء

وقال لـ نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً أقدم على إنهاء حياته بمنطقة الداخلي في محافظة كربلاء"، مبيناً أنه "الأخ الوحيد لـ8 اخوات".وأشار إلى أن "أسباب الانتحار غير معروفة حتى الآن".