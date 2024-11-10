يجب الانتباه.. الانواء الجوية تحذر من هذه المنطقة

نيوز – محلي

حذرت هيئة الانواء الجوية، المدني من في المجال الجوي A1.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "المنطقة المؤشرة باللون الأحمر ادناه تتشكل فيها الغيوم والعواصف الرعدية والتي تؤثر على وتتحرك باتجاه الشرقي".

