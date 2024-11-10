اطلاق خدمة التقديم على راتب المعين لهذه الفئة

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الدفاع، إطلاق خدمة التقديم على راتب المعين للجرحى العسكريين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن سلسلة توجيهات الأمين العام لوزارة الدفاع، الخاصة بتبسيط الإجراءات الحكومية الالكترونية، أطلقت مديرية نظم المعلومات خدمة التقديم على راتب المعين للجرحى العسكريين في محافظات كافة".

وأضافت، أن "الهدف من هذه الخدمة تقديم الدعم لذوي العسكريين المصابين عبر توفير راتب المعين المتفرغ بما يسهم في حصول الجريح على الرعاية اللازمة، تنفيذاً لخطة الحكومة في تقديم الرعاية لهذه الشريحة المضحية من أبناء جيشنا الباسل، وأطلقت الخدمة عبر بوابة "أور الالكترونية" بالتعاون مع المديرية العامة لشؤون المحاربين بما يخص (جرحى السابق)، والمديرية العامة للخدمات الشخصية بما يخص (جرحى الحالي) بالتنسيق مع دائرة مركز البيانات الوطني/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الرابط الالكتروني".

https://ur.gov.iq/index/show-eservice/51139/10030/org