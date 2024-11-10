بالصور.. وحش الي ينقض على 6 كور في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إزالة 6 لصهر المعادن في منطقة سبع قصور بالعاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من (مديرية البيئة/بغداد،بلدية الشعب/قسم التجاوزات)، بتنفيذ واجب غلق وازالة (6) لصهر المعادن "الكور" ضمن منطقة "سبع قصور" شمال شرق العاصمة".

وأضاف ان "ذلك لعدم وجود موافقات اصولية (إنشائها بشكل عشوائي) ولما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين نتيجة انبعاث الروائح والغازات منها وتسبب بتلوث بيئي لتلك المناطق".