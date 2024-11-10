جنوب بغداد الأعلى.. كميات الامطار خلال الـ12 ساعة الماضية

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، عن كميات الامطار خلال الـ12 ساعة الماضية.

وبحسب الجدول ادناه ان اعلى منطقة شهدت تساقطا للامطار هي جنوب بواقع 4.2 ملم.

وحذرت هيئة الانواء من تعرض البلاد ليلة اليوم وغدا الى موجة تساقط امطار غزيرة.