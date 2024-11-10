في سوريا.. العتبة العباسية توزع ألف سلة غذائية للنازحين اللبنانيين

وقال أحمد في بيان، إن "اللجنة الإغاثية التابعة للعتبة في سوريا، تجهز يوميًّا أكثر من ألف سلة غذائية متكاملة للنازحين اللبنانيين".وأضاف أن "عملية توزيع السلّات الغذائية للعوائل اللبنانية، تجري عبر مركز الإغاثة التابع للعتبة المقدسة، أو توزع مباشرة عن طريق شاحنات تصل لأماكن النازحين".وتابع أن "آلية التوزيع تتم بطريقة منظمة تعتمد على متعهدين في كل مناطق النزوح، وتجهيز السلات الغذائية أخذ منحى تصاعديًّا مع ازدياد أعداد النازحين؛ بهدف دعم اللبناني وتوفير احتياجاته كافة".