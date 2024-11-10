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انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم بغداد السنوي
محليات
2024-11-10 | 16:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
460 مشاهدة
أعلن
أمين
بغداد
عمار موسى كاظم، عن انطلاق فعاليات يوم
بغداد
السنوي، مؤكداً استمرار فعالياته لثمانية أيام.
وأقيم حفل رسمي على ارض السراي ومتصرفية
مدينة
بغداد
القديمة في قلب
بغداد
التاريخي، بحضور
ممثل
رئيس مجلس الوزراء بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان وامين عام منظمة المدن
العربية
وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس
النواب
ومجلس محافظة
بغداد
ووكلاء امانة
بغداد
والمديرين العامين وعمليات
بغداد
وعدد من الفنانين والمثقفين والادباء.
ونقل بيان للامانة عن
امين
بغداد
قوله، إن "أمانة
بغداد
اعتادت الاحتفال بذكرى تأسيس
العاصمة
بغداد
في الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام؛ إلا أننا في هذا العام بدأنا الاحتفال بيومها مبكراً؛ ليستمر الاحتفال بتأسيس حاضرتنا أياماً عديدة؛ لأنها اليوم تختلف عن الامس ليس بتاريخها ولا عراقتها وارثها بل بواقعها الذي تتسابق الخطى لإعلائه في سماء التطور والبناء ورسم المخططات الكفيلة بالنهوض والتقدم".
وأضاف "نقف اليوم على ارض السراي او المتصرفية كما عُرِفت منذ عصور لنحتفل بذكرى تأسيس
العاصمة
في احد اعرق المواقع الاثارية لبغداد القديمة وابرز شواخصها الباقية واهم عوالمها"، مردفا "هذا الموقع هو احد المواقع التي جسدت أهمية
بغداد
الثقافية التي نفخر بما اضفناه له من بصمات ابرزت مفاصله المعمارية الدقيقة والاثارية الباقية الى جانب عدد كبير من الصروح المهمة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح".
وبين كاظم أن "العاصمة
بغداد
شهدت حركة بناء واعمار لم تشهدها منذ سنوات؛ إذ اننا اليوم نحظى بالدعم والتكاتف المطلوب الذي اغدقت به حكومة الخدمات بقيادتها الحكيمة الممثلة بشخص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكما تشهد وستشهد
بغداد
مزيداً من المنجزات الخدمية".
وتابع أن "أمانة
بغداد
تضطلع بمهام كبيرة نأمل أن نوازن بينها ونقدمها على أكمل وجه لأهلنا الكرام في العاصمة؛ فلدينا مشاريع عديدة قيد الانجاز واخرى سنطلقها قريبا فيما تعمل ملاكاتنا الهندسية على دراسة وتقديم مشاريع اخرى من شأنها تغيير واقع المناطق التي احتاجت للخدمات".
واكد
أمين
بغداد
أن "العام المقبل سيتضمن اكساء اكثر من 9 مليون متر مربع بعد انتم انجاز 90٪ من خطة الاكساء للعام الحالي والتي تضمنت اكساء 7 مليون متر مربع للشوارع الرئيسة والفرعية"، مشيراً الى أن "امانة
بغداد
تواصل جهودها في انشاء الحزام الاخضر الذي يعد اكبر المشاريع الزراعية بالعاصمة ويتضمن زراعة 250 الف شجرة معمرة بمساحة تقدر بـ (940) دونما اضافة الى حملات زراعية جديدة ستشهدها
العاصمة
في شهر آذار المقبل".
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