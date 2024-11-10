انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم بغداد السنوي

وأقيم حفل رسمي على ارض السراي ومتصرفية القديمة في قلب التاريخي، بحضور رئيس مجلس الوزراء بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان وامين عام منظمة المدن وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس ومجلس محافظة ووكلاء امانة والمديرين العامين وعمليات وعدد من الفنانين والمثقفين والادباء.ونقل بيان للامانة عن قوله، إن "أمانة اعتادت الاحتفال بذكرى تأسيس في الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام؛ إلا أننا في هذا العام بدأنا الاحتفال بيومها مبكراً؛ ليستمر الاحتفال بتأسيس حاضرتنا أياماً عديدة؛ لأنها اليوم تختلف عن الامس ليس بتاريخها ولا عراقتها وارثها بل بواقعها الذي تتسابق الخطى لإعلائه في سماء التطور والبناء ورسم المخططات الكفيلة بالنهوض والتقدم".وأضاف "نقف اليوم على ارض السراي او المتصرفية كما عُرِفت منذ عصور لنحتفل بذكرى تأسيس في احد اعرق المواقع الاثارية لبغداد القديمة وابرز شواخصها الباقية واهم عوالمها"، مردفا "هذا الموقع هو احد المواقع التي جسدت أهمية الثقافية التي نفخر بما اضفناه له من بصمات ابرزت مفاصله المعمارية الدقيقة والاثارية الباقية الى جانب عدد كبير من الصروح المهمة كالمتاحف والمدارس التاريخية والمكتبات والمسارح".وبين كاظم أن "العاصمة شهدت حركة بناء واعمار لم تشهدها منذ سنوات؛ إذ اننا اليوم نحظى بالدعم والتكاتف المطلوب الذي اغدقت به حكومة الخدمات بقيادتها الحكيمة الممثلة بشخص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكما تشهد وستشهد مزيداً من المنجزات الخدمية".وتابع أن "أمانة تضطلع بمهام كبيرة نأمل أن نوازن بينها ونقدمها على أكمل وجه لأهلنا الكرام في العاصمة؛ فلدينا مشاريع عديدة قيد الانجاز واخرى سنطلقها قريبا فيما تعمل ملاكاتنا الهندسية على دراسة وتقديم مشاريع اخرى من شأنها تغيير واقع المناطق التي احتاجت للخدمات".واكد أن "العام المقبل سيتضمن اكساء اكثر من 9 مليون متر مربع بعد انتم انجاز 90٪ من خطة الاكساء للعام الحالي والتي تضمنت اكساء 7 مليون متر مربع للشوارع الرئيسة والفرعية"، مشيراً الى أن "امانة تواصل جهودها في انشاء الحزام الاخضر الذي يعد اكبر المشاريع الزراعية بالعاصمة ويتضمن زراعة 250 الف شجرة معمرة بمساحة تقدر بـ (940) دونما اضافة الى حملات زراعية جديدة ستشهدها في شهر آذار المقبل".