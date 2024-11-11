قوة عسكرية تباغت منازل معسكر الرشيد.. أسبوع لمغادرة "أكبر متنزه مستقبلي" ببغداد

وقال مراسل ان قوة عسكرية أقدمت على تهديم منازل الساكنين في معسكر وانذرتهم بالمغادرة خلال مدة أسبوع.وفي شهر اب الماضي، وافق على إحالة مشروع معسكر الى 3 شركات لتطوير المعسكر وتحويله الى متنزه ترفيهي كبير بمساحة 5 الاف دونم وهو مايعادل 10 اضعاف مساحة متنزه الزوراء.