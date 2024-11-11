نتائج الدور الثالث لطلبة التعليم المهني

نيوز-محليات



أعلنت اليوم الاثنين، نتائج الإمتحانات الوزارية لطلبة المهني (بكافة فروعه) للدور الثالث، للعام الدراسي 2023-2024 .



وتنشر نيوز النتائج النهائية كافة للدور الثالث لكافة فروع طلبة المهني أدناه:





يتبع... وتنشر نيوز النتائج النهائية كافة للدور الثالث لكافة فروع طلبة المهني أدناه:يتبع...

