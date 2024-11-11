إطلاق التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "عملا بضوابط وسياقات التقديم فإن عملية ملء استمارات التقديم الإلكترونية تتيح للطالب أربعة خيارات فقط ضمن القناة العامة وخيارين إضافية عند التقديم إلى القنوات الخاصة وإن التقديم يكون عن طريق تحميل التطبيق PEAS ويستمر التقديم الى غاية السبت الموافق 2024/11/16".وأشارت الى انه "بإمكان الذين سجلوا بياناتهم المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم التي يرغبون بالتقديم إليها فيما سيتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء البيانات إتمامها ثم البدء بالتقديم خلال المدة المشار إليها".