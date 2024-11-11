جنايات كركوك: الإعدام بحق قاتل نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك

وذكر المركز الإعلامي لمجلس ورد للسومرية نيوز أن "الارهابي أقدم على قتل المجنى عليه امام منزله بعد اطلاق عليه بقصد بث الرعب والخوف بين الناس تحقيقا لغايات إرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".