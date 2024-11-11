تذاكر مباراة العراق والأردن والعقود المشبوهة في الدفاع والتعداد السكاني على نشرة السومرية

# قمة الرياض تنطلق اليوم بمشاركة .. والاسلامية تبحث وقف العدوان على غزة ولبنان# بعد اكتمال جمع الادلة والمعلومات.. النزاهة النيابية تباشر التحقيق بعقود مشبوهة في وزارة الدفاع# منذ سبعة وعشرين عاما.. على اعتاب اجراء تعداد عام للسكان.. والجهات المعنية تدعو المواطنين للتعاون# وتتابعون.. مراكز بيع تذاكر مباراة والاردن تشهد زحاما كبيرا.. والجماهير تنتقد غياب التنظيم