بابل.. المطالبة بتحويل مشتل لقطع أراضي يثير الجدل (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من مديرية بلدية وحصلت عليها نيوز، فان مجلس محافظة طالب، بتخصيص أرض مشتل الطهمازية المخصصة بالتصميم الأساسي "مناطق ترفيهية"، قطع اراضي لموظفي مجلس المحافظة، لكن البلدية امتنعت.يذكر أن المشتل يعتبر حاليا من المساحات الجميلة ويقع في ويسية المتميزة ومديرية التخطيط العمراني الزامت بلدية في كتابها ذي العدد 3531 في 2023/11/19 بالحفاظ على الاراضي والمساحات والمحدد استعمالها حسب التصميم الأساس.