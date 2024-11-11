من هي الفئات التي يسمح لها بالتجوال خلال أيام حظر التجوال؟

نيوز – محلي

أعلنت عن الفئات المستثناة من أيام حظر التجوال الخاصة باجراء التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته نيوز، ان "هناك فئات سيتم استثناؤها من أيام حظر التجوال الخاص باجراء التعداد السكاني".

من هي هذه الجهات:

-المخولين من الجهات

-مديريات الإحصاء في وزارة التخطيط

-موظفي وزارة التخطيط

-الصحفيون المخولون الذين يحملون الباجات الرسمية.

-جميع المكلفين بالواجبات والخفارات من الكوادر والخدمية

-حركة عجلات الاسعاف الفوري والمرور والنجدة

-العاملون في السفارات الدبلوماسية

-العاملون في منظمة الامم