توجيه حكومي للمتعينين: باشروا فورا

نيوز – محلي

حددت وزارة التعليم، مكان عمل المتعينين الجدد، فيما دعتهم الى الشروع بالدوام.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، "نعلن مباشرة وتحديد مكان العمل للذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأوامر الوزارية (2701) في 2024/10/10 و (2394) في 2024/9/16 و (2153) في 2024/8/26".

ودعت إلى "الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري ومرفقاته من القائمة المنشورة في موقع الوزارة (www.mohesr.gov.iq).

ادناه الأمر الإداري والأسماء: