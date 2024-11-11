بعدسة السومرية.. شوارع بغداد بعد أمطار اليوم

تنشر نيوز، صورا لشوارع بعد موجة الأمطار التي هطلت اليوم الاثنين.

وشهدت بغداد، منذ صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار في مناطق عدة من . أدناه صور لبغداد بعدسة ..