افتتاح مجسرين جديدين في بغداد (صور)

وقال مراسل السومرية، إن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني افتتح مجسري دورة - سيدية.وأضاف أن المشروع على طريق (بغداد - حلة) ويتضمن انشاء مجسرين بمستويين، القادم من طريق المطار او ام الطبول باتجاه بطول (550) م وعرض (11) م وبعدد (13) فضاء.ولفت الى أن المستوى الثاني القادم من باتجاه طريق (بغداد – حلة) بطول (750) م وعرض (11) م وبعدد (18) فضاء.