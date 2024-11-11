وفاة "نيجيرية" بظروف غامضة في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بوفاة مواطنة "نيجيرية" بظروف غامضة في .

وقال في حديث لـ نيوز، "وفاة غامضة لمواطنة (نيجيرية) داخل شركة لاستقدام وتشغيل الايادي العاملة ضمن منطقة الجادرية".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي لمعرفة اسباب الوفاة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قالت قيادة شرطة بغداد في بيان، " تناولت بعض التواصل الإجتماعي خبر مفاده تعرض عاملة من الجنسية النيجيرية إلى حادث قتل".

وأضاف البيان "نود ان نبين ان حاله الوفاة (طبيعية) وليس جريمة قتل مثلما روج اليها".