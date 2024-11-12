هل هناك امطار غزيرة وسيول؟.. ماذا تخبئ لنا خارطة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

نيوز-محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة المطرية في مناطق متفرقة من البلاد مع بداية الأسبوع القادم.

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية خاصة في الأقسام الشرقية منها، اما في المنطقتين والجنوبية فيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية صباحا، كما يتشكل الضباب خفيف في الباكر يزول تدريجيا".

وأضاف البيان، أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية (6-8) كم".

وبينت، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء ستكون في البصرة وذي قار وميسان 30 مئوية وفي المثنى 29 مئوية وفي بغداد 25، بينما ستسجل دهوك ونينوى 23 مئوية والسليمانية 24 مئوية واربيل 26 مئوية".