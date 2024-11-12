عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟

نيوز – محلي

مع اعلان فرض حظر التجوال ليومين وهي (20-21) من تشرين الثاني الحالي بشأن اجراء التعداد السكاني، بدأ الكثير من المواطنين التساؤل حول إمكانية السماح بافتتاح عدد من المحال التجارية او السماح بعجلات نقل المواد الغذائية بالتنقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي حضرته نيوز، ان "هناك فئات سيتم استثناؤها من أيام حظر التجوال الخاص باجراء التعداد السكاني".

من هي هذه الجهات:



-المخولين من الجهات



-مديريات الإحصاء في وزارة التخطيط



-موظفي وزارة التخطيط



-الصحفيون المخولون الذين يحملون الباجات الرسمية.



-جميع المكلفين بالواجبات والخفارات من الكوادر والخدمية



-حركة عجلات الاسعاف الفوري والمرور والنجدة



-العاملون في السفارات الدبلوماسية

-العاملون في منظمة الامم

عراقيون قدموا تساؤلات حول السماح بافتتاح محال المواد الغذائية، ويقول المواطن علي احمد لـ نيوز، "هل نبدأ بخزن الطعام؟"، لافتا الى ان "هناك الكثير من المواطنين يعتاشون على قوتهم اليومي، فماذا سيفعلون في أيام الحظر؟".

كما يضيف المواطن جعفر سلمان "انني اعمل في البناء وعيشتي على قوتي اليومي من ما احصله يوميا"، متسائلا "كيف سأجلب الطعام لاسرتي مع فرض حظر التجوال وتوقف عملينا واغلاق محال بيع المواد الغذائية؟".

فيما اشارت المواطنة نهى الساعدي الى انها "تقوم يوميا بالتسوق، فكيف لي ان اتسوق يومي الحظر والشوارع والمحال مغلقة؟".