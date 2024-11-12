بشرى سارة لموظفي العقود العاملين في المؤسسات العدلية

واكد مدير عام الإدارية والمالية / صميم مقداد عبود، في بيان ورد لـ نيوز، ان "كتاب المرقم 22555 والصادر في 11 تشرين الثاني 2024، تضمن اجراءات الحذف والاستحداث ضمن مفردات ملاك وزارة العدل"، مشيراً الى "موافقة على تثبيت المتعاقدين في الوزارة وبكافة اختصاصاتهم.يأتي ذلك تأكيدا على جهود وزارة العدل بالمتابعة والتنسيق المستمر مع لتعزيز ملاكاتها الوظيفية بالكوادر المطلوبة والطاقات الجديدة القادرة على مواصلة العمل وأداء مهام وزارة العدل ورفد مسيرة خدماتها الإنسانية.