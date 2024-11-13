السلاح يزداد "انفلاتًا" والداخلية "تُسايس"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506234-638669987243163144.jpeg
السلاح يزداد "انفلاتًا" والداخلية "تُسايس"
محليات
2024-11-13 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
505 مشاهدة
من المفترض أنّ السلاح واستخدامه يخضع لضوابط وشروط تُقيّد إمكانية وصوله إلى أيادٍ غير آمنة، وفي
العراق
لا يوجد ملف أكثر خطورة من ملف انفلات السلاح، وتوسُّع شريحة وصوله واستخدامه، وهذا الملف المعقّد، يمكن القول أن الحكومة ووزارة الداخلية رفعت راية الاستسلام أمامه حتى بمحاولة معالجته.
إدراكٌ تامٌّ على ما يبدو بأنّ حصر السلاح في
العراق
أصبح
أسطورة ممكن أن تتحول إلى حكاية طريفة، أو مخيفة، لذلك، تقدم
وزارة الداخلية
على إجراءات غير فعّالة تحت عنوان معالجة السلاح المنفلت، بين مغريات مالية غير مجدية ولا كافية، وبين تسجيل الأسلحة الخفيفة وابقائها بيد من يمتلكها كأمر واقع، بدلًا من التأكد من صلاحية الشخص الذي يحوز على هذا السلاح.
مؤاخذات على خطوة تسجيل السلاح الخفيف وشراء المتوسط والثقيل
اقدمت الداخلية على مشروعين الأول، تسجيل الأسلحة الخفيفة وهذا يشمل المسدسات والبنادق الكلاشنكوف أيضًا والغدارات، مقابل اطلاق مشروع شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن الكثير من المؤاخذات التي تجعل هذه الخطوات غير فعّالة.
تسجيل السلاح يبقيه بيد حائزة بغض النظر عن صلاحية الحائز
فيما يخص تسجيل الأسلحة، فإنه إقرار رسمي بالسماح ببقاء السلاح بيد من يحوزه كأمر واقع بغض النظر عن فحص صلاحية الشخص الذي يمتلك هذا السلاح وإمكانية عدم استخدامه لارتكاب جريمة ما، فغالبًا الجرائم العائلية او العشائرية على سبيل المثال، تكون تحت حالة من الضغط والغضب وليست مدبرة مسبقًا، وهذا يعني إن مرتكب الجريمة لن يردعه حينها التفكير بأن سلاحه مسجّل ولا يمكنه فتح النار خوفًا من التوصل إليه، ما يجعل هذه الخطة مفروغة المحتوى مسبقًا أو يمكن وصفها بأنها "ولدت ميتة".
تخصيص 16 مليار يكفي لشراء 5 الاف سلاح من اصل 10 ملايين قطعة "منفلتة"
أمّا خيار شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فخصصت الداخلية مبلغ 16 مليار دينار لشراء هذه الاسلحة، وبمتوسط سعري يتراوح بين مليونين الى أربعة ملايين دينار للقطعة الواحدة، ما يعني إن بهذا المبلغ يمكن شراء 5 الاف قطعة سلاح فقط، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة في
العراق
وفق التقديرات بين 7 الى 10 ملايين قطعة سلاح، ما يكشف بشكل واضح مدى لا جدوى خطة شراء الأسلحة.
من يمتلك السلاح الثقيل ليس بحاجة الى الـ 4 ملايين دينار الحكومية
فضلًا عن ذلك، فإن من يمتلك الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ليسوا اناس عاديين، ومن يمتلك هذا النوع من الأسلحة لن يكون بحاجة الى مبلغ الـ4 ملايين دينار بالعادة، وهو سبب آخر ينسف جدوى وخطة الداخلية في حصر السلاح.
الداخلية وسّعت فئات حيازة السلاح من 12 الى 16 فئة
وبالرغم من ان الداخلية من المفترض انها تذهب نحو حصر السلاح او جزء منه على الأقل، الا انها تتوسع في شمول فئات جديدة بإجازات حمل السلاح، فبينما كان عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح 12 فئة، أضافت
وزارة الداخلية
الحالية 4 فئات اخرى ليرتفع عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح الى 16 فئة مع تفرعات كثيرة لهذه الفئات.
50 حالة قتل شهريًّا في 2024 بارتفاع عن متوسط 30 حالة في النصف الثاني لـ2023
يأتي هذا مع تصاعد الجرائم ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم العائلية، وعند مراجعة الأرقام، نجد أن العام الحالي سجل ارقاما شهرية متصاعدة بعدد الجرائم مقارنة بارقام الأشهر الاخيرة من عام 2023، فبينما كان متوسط الجرائم في النصف الثاني من 2023 يتراوح 25 و35 جريمة شهريًا، سجل هذا العام أرقامًا شهرية بين 45 و52 جريمة شهريًا.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
انقر هنا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ
11:08 | 2024-11-11
تذاكر مباراة العراق والأردن والعقود المشبوهة في الدفاع والتعداد السكاني على نشرة السومرية
06:26 | 2024-11-11
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
04:00 | 2024-11-09
نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ
06:22 | 2024-11-08
محليات
خاص السومرية
السلاح
تفلّت السلاح
وزارة الداخلية
حصاد السومرية
ورود الموزاني
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
دوليات
37.5%
09:34 | 2024-11-11
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
09:34 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
رياضة
22.85%
08:12 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
08:12 | 2024-11-11
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
محليات
20.73%
03:07 | 2024-11-12
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
03:07 | 2024-11-12
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
محليات
18.92%
05:44 | 2024-11-12
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
05:44 | 2024-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
العراق في دقيقة
12-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
اخترنا لك
الحبس الشديد 3 سنوات لوزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي
04:52 | 2024-11-13
ما هو تصنيف العراق في مؤشر الذكاء الاصطناعي؟
04:47 | 2024-11-13
بعد عقود من التوقف.. ما أهمية التعداد السكاني في العراق؟
04:20 | 2024-11-13
رسائل حكومية الى المواطنين بشأن التعداد السكاني في العراق
04:00 | 2024-11-13
الأكبر من نوعه في العراق.. إطلاق مؤتمر طبي رائد للتطوير المهني والتعلم التفاعلي
03:40 | 2024-11-13
الطقس: موجة دافئة "متطرفة" تضرب العراق.. ستعيد البصرة شهرا الى الوراء!
01:30 | 2024-11-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.