السلاح يزداد "انفلاتًا" والداخلية "تُسايس"

إدراكٌ تامٌّ على ما يبدو بأنّ حصر السلاح في أسطورة ممكن أن تتحول إلى حكاية طريفة، أو مخيفة، لذلك، تقدم على إجراءات غير فعّالة تحت عنوان معالجة السلاح المنفلت، بين مغريات مالية غير مجدية ولا كافية، وبين تسجيل الأسلحة الخفيفة وابقائها بيد من يمتلكها كأمر واقع، بدلًا من التأكد من صلاحية الشخص الذي يحوز على هذا السلاح.اقدمت الداخلية على مشروعين الأول، تسجيل الأسلحة الخفيفة وهذا يشمل المسدسات والبنادق الكلاشنكوف أيضًا والغدارات، مقابل اطلاق مشروع شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لكن الكثير من المؤاخذات التي تجعل هذه الخطوات غير فعّالة.فيما يخص تسجيل الأسلحة، فإنه إقرار رسمي بالسماح ببقاء السلاح بيد من يحوزه كأمر واقع بغض النظر عن فحص صلاحية الشخص الذي يمتلك هذا السلاح وإمكانية عدم استخدامه لارتكاب جريمة ما، فغالبًا الجرائم العائلية او العشائرية على سبيل المثال، تكون تحت حالة من الضغط والغضب وليست مدبرة مسبقًا، وهذا يعني إن مرتكب الجريمة لن يردعه حينها التفكير بأن سلاحه مسجّل ولا يمكنه فتح النار خوفًا من التوصل إليه، ما يجعل هذه الخطة مفروغة المحتوى مسبقًا أو يمكن وصفها بأنها "ولدت ميتة".أمّا خيار شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فخصصت الداخلية مبلغ 16 مليار دينار لشراء هذه الاسلحة، وبمتوسط سعري يتراوح بين مليونين الى أربعة ملايين دينار للقطعة الواحدة، ما يعني إن بهذا المبلغ يمكن شراء 5 الاف قطعة سلاح فقط، في الوقت الذي يصل عدد الأسلحة غير المرخصة في وفق التقديرات بين 7 الى 10 ملايين قطعة سلاح، ما يكشف بشكل واضح مدى لا جدوى خطة شراء الأسلحة.فضلًا عن ذلك، فإن من يمتلك الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ليسوا اناس عاديين، ومن يمتلك هذا النوع من الأسلحة لن يكون بحاجة الى مبلغ الـ4 ملايين دينار بالعادة، وهو سبب آخر ينسف جدوى وخطة الداخلية في حصر السلاح.وبالرغم من ان الداخلية من المفترض انها تذهب نحو حصر السلاح او جزء منه على الأقل، الا انها تتوسع في شمول فئات جديدة بإجازات حمل السلاح، فبينما كان عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح 12 فئة، أضافت الحالية 4 فئات اخرى ليرتفع عدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح الى 16 فئة مع تفرعات كثيرة لهذه الفئات.يأتي هذا مع تصاعد الجرائم ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم العائلية، وعند مراجعة الأرقام، نجد أن العام الحالي سجل ارقاما شهرية متصاعدة بعدد الجرائم مقارنة بارقام الأشهر الاخيرة من عام 2023، فبينما كان متوسط الجرائم في النصف الثاني من 2023 يتراوح 25 و35 جريمة شهريًا، سجل هذا العام أرقامًا شهرية بين 45 و52 جريمة شهريًا.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،