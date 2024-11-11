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العراق والغاز.. المالك المحتاج!

محليات

2024-11-11 | 04:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق والغاز.. المالك المحتاج!
18 مشاهدة

لعبةٌ غير مسلّية اطلاقًا.. ويمكن تصوير الأمر بشخص ضمآن يحمل قربة ماء مثقوبة ويجوب الشوارع بحثًا عن من يسقيه، هذه هي حالة العراق مع قصة الغاز المصاحب، الذي يقوم بحرقه عمدًا أو إهمالًا ثم يعود ليستورده من الدول الأخرى.

منذ عام 2017، بدأ العراق استيراد الغاز من ايران لتشغيل محطاته الكهربائية التي تم تصميمها للعمل على الغاز والنفط الأسود كذلك، وبقي متوسط استيراد العراق من الغاز الإيراني عند حوالي 45 مليون متر مكعب يوميًا، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 6 الاف ميغا واط من الكهرباء، لكن الغاز الإيراني كان ينخفض وينقطع ويعود بشكل متذبذب مما يؤثر على تجهيز الكهرباء في العراق.

حوالي ثلث انتاج الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز الإيراني
تعادل هذه الكمية من الكهرباء حوالي ثلث اجمالي انتاج العراق من الطاقة، وهذه لوحدها تعد عملية سالبة للسيادة، بأن يكون ثلث مصدر طاقتك مسيطر عليه من دولة خارجية، بل وترتفع النسبة فيما لو تحدثنا عن الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

كمية الغاز التي يحرقها العراق تعادل بالضبط الكمية التي يستوردها من ايران
استيراد 45 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الايراني، يعادل بالضبط ما يحرقه العراق من الغاز يوميًا، فالعراق الذي ينتج ما متوسطه 4.3 مليون برميل نفط يوميًا، يخرج مع هذه البراميل من النفط غاز مصاحب بكمية تبلغ حوالي 3 الاف مقمق يوميًا، يستثمر العراق منها حاليًا حوالي 1700 مقمق، بينما تذهب 1300 مقمق أخرى للحرق وتتحول الى دخان وانبعاثات غازية.


لكن السؤال.. لماذا يحرق العراق هذه الكمية؟
 
العراق لا يمتلك منشآت كافية للسيطرة على الغاز
يتطلب السيطرة على الغاز المصاحب لعملية انتاج النفط مشاريع ومنصات خاصة للسيطرة على الغاز واخضاعه للضغط والكبس والتنقية للاستفادة منه، لكن العراق لا يمتلك المنشآت الكافية للسيطرة على جميع هذه الكميات المنبعثة من الغاز، فيقوم بالسيطرة على جزء منها، اما المتبقي فيضطر لحرقه قبل اطلاقه في الهواء خوفا من اثاره السلبية عند اطلاقه كغاز مجرد.

بعد ايران.. العراق زبون جديد لتركمانستان وقطر
لا يقتصر استيراد العراق للغاز على ايران فحسب، بل توجه مؤخرا الى تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا، فضلا عن الشروع ببناء منصة في الموانئ لاستقبال الغاز القطري السائل وإعادة ضغطه.

بسبب تنامي الطلب على الكهرباء.. العراق بحاجة لغازه وغاز جيرانه
ويأتي هذا التوسع باستيراد الغاز بالرغم من ان الحكومة تعمل من المفترض على انهاء حرق الغاز ليصبح لدى العراق 3 الاف مقمق يوميًا جميعها مستثمرة، لكن الطلب على الكهرباء يجعل العراق بحاجة مستمرة لغازه وغاز جيرانه.

العراق يخسر مرتين.. 8 الى 12 مليار دولار خسائر حرق واستيراد الغاز
تشير التقديرات الى ان العراق يخسر قرابة 12 مليار دولار سنويًا نتيجة حرق الغاز ونتيجة استيراده أيضا، أي ان العراق يخسر مرتين في قصة واحدة، حيث ان كلفة استيراد الغاز من إيران لوحدها تبلغ حوالي 4 مليار دولار وفق رقم متغير سنويًا بناء على أسعار النفط.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.

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