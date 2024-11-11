العراق والغاز.. المالك المحتاج!

منذ عام 2017، بدأ استيراد من لتشغيل محطاته الكهربائية التي تم تصميمها للعمل على والنفط الأسود كذلك، وبقي متوسط استيراد من الإيراني عند حوالي 45 مليون متر مكعب يوميًا، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 6 الاف ميغا واط من الكهرباء، لكن الإيراني كان ينخفض وينقطع ويعود بشكل متذبذب مما يؤثر على تجهيز في .تعادل هذه الكمية من حوالي ثلث اجمالي انتاج من الطاقة، وهذه لوحدها تعد عملية سالبة للسيادة، بأن يكون ثلث مصدر طاقتك مسيطر عليه من خارجية، بل وترتفع النسبة فيما لو تحدثنا عن الربط الكهربائي مع الأخرى.استيراد 45 مليون متر مكعب يوميًا من الايراني، يعادل بالضبط ما يحرقه من يوميًا، فالعراق الذي ينتج ما متوسطه 4.3 مليون برميل نفط يوميًا، يخرج مع هذه البراميل من النفط غاز مصاحب بكمية تبلغ حوالي 3 الاف مقمق يوميًا، يستثمر منها حاليًا حوالي 1700 مقمق، بينما تذهب 1300 مقمق أخرى للحرق وتتحول الى دخان وانبعاثات غازية.