العراق والغاز.. المالك المحتاج!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506237-638669998277725904.jpeg
العراق والغاز.. المالك المحتاج!
محليات
2024-11-11 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
18 مشاهدة
لعبةٌ غير مسلّية اطلاقًا.. ويمكن تصوير الأمر بشخص ضمآن يحمل قربة ماء مثقوبة ويجوب الشوارع بحثًا عن من يسقيه، هذه هي حالة
العراق
مع قصة
الغاز
المصاحب، الذي يقوم بحرقه عمدًا أو إهمالًا ثم يعود ليستورده من
الدول
الأخرى.
منذ عام 2017، بدأ
العراق
استيراد
الغاز
من
ايران
لتشغيل محطاته الكهربائية التي تم تصميمها للعمل على
الغاز
والنفط الأسود كذلك، وبقي متوسط استيراد
العراق
من
الغاز
الإيراني عند حوالي 45 مليون متر مكعب يوميًا، وهي كمية تكفي لإنتاج أكثر من 6 الاف ميغا واط من الكهرباء، لكن
الغاز
الإيراني كان ينخفض وينقطع ويعود بشكل متذبذب مما يؤثر على تجهيز
الكهرباء
في
العراق
.
حوالي ثلث انتاج
الكهرباء
في
العراق
يعتمد على
الغاز
الإيراني
تعادل هذه الكمية من
الكهرباء
حوالي ثلث اجمالي انتاج
العراق
من الطاقة، وهذه لوحدها تعد عملية سالبة للسيادة، بأن يكون ثلث مصدر طاقتك مسيطر عليه من
دولة
خارجية، بل وترتفع النسبة فيما لو تحدثنا عن الربط الكهربائي مع
الدول
الأخرى.
كمية
الغاز
التي يحرقها
العراق
تعادل بالضبط الكمية التي يستوردها من
ايران
استيراد 45 مليون متر مكعب يوميًا من
الغاز
الايراني، يعادل بالضبط ما يحرقه
العراق
من
الغاز
يوميًا، فالعراق الذي ينتج ما متوسطه 4.3 مليون برميل نفط يوميًا، يخرج مع هذه البراميل من النفط غاز مصاحب بكمية تبلغ حوالي 3 الاف مقمق يوميًا، يستثمر
العراق
منها حاليًا حوالي 1700 مقمق، بينما تذهب 1300 مقمق أخرى للحرق وتتحول الى دخان وانبعاثات غازية.
لكن السؤال.. لماذا يحرق
العراق
هذه الكمية؟
العراق
لا يمتلك منشآت كافية للسيطرة على
الغاز
يتطلب السيطرة على
الغاز
المصاحب لعملية انتاج النفط مشاريع ومنصات خاصة للسيطرة على
الغاز
واخضاعه للضغط والكبس والتنقية للاستفادة منه، لكن
العراق
لا يمتلك المنشآت الكافية للسيطرة على جميع هذه الكميات المنبعثة من الغاز، فيقوم بالسيطرة على جزء منها، اما المتبقي فيضطر لحرقه قبل اطلاقه في الهواء خوفا من اثاره السلبية عند اطلاقه كغاز مجرد.
بعد
ايران
..
العراق
زبون جديد لتركمانستان وقطر
لا يقتصر استيراد
العراق
للغاز على
ايران
فحسب، بل توجه مؤخرا الى تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا، فضلا عن الشروع ببناء منصة في الموانئ لاستقبال
الغاز
القطري السائل وإعادة ضغطه.
بسبب تنامي الطلب على
الكهرباء
..
العراق
بحاجة لغازه وغاز جيرانه
ويأتي هذا التوسع باستيراد
الغاز
بالرغم من ان الحكومة تعمل من المفترض على انهاء حرق
الغاز
ليصبح لدى
العراق
3 الاف مقمق يوميًا جميعها مستثمرة، لكن الطلب على
الكهرباء
يجعل
العراق
بحاجة مستمرة لغازه وغاز جيرانه.
العراق
يخسر مرتين.. 8 الى 12 مليار دولار خسائر حرق واستيراد
الغاز
تشير التقديرات الى ان
العراق
يخسر قرابة 12 مليار دولار سنويًا نتيجة حرق
الغاز
ونتيجة استيراده أيضا، أي ان
العراق
يخسر مرتين في قصة واحدة، حيث ان كلفة استيراد
الغاز
من
إيران
لوحدها تبلغ حوالي 4 مليار دولار وفق رقم متغير سنويًا بناء على أسعار النفط.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
انقر هنا.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. قمةُ الرياضِ توحّدُ خطابَها والعراقُ يحمّلُ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ الانتهاكاتِ الصهيونيةِ
11:08 | 2024-11-11
تذاكر مباراة العراق والأردن والعقود المشبوهة في الدفاع والتعداد السكاني على نشرة السومرية
06:26 | 2024-11-11
السومرية تواكب تدريبات المنتخب العراقي في البصرة (شاهد)
04:00 | 2024-11-09
نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ
06:22 | 2024-11-08
محليات
خاص السومرية
الغاز
العراق
حصاد السومرية
ورود الموزاني
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
محليات
30.76%
03:19 | 2024-11-11
الداخلية تكشف تعليمات حظر التجوال في العراق
03:19 | 2024-11-11
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
دوليات
29.92%
02:50 | 2024-11-11
العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب
02:50 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
رياضة
21.74%
08:12 | 2024-11-11
غياب نجم أسود الرافدين عن مواجهتي الأردن وعمان
08:12 | 2024-11-11
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
دوليات
17.57%
09:34 | 2024-11-11
شاهد.. رعب في قلب إسرائيل
09:34 | 2024-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
Morning Live
موهبة التعليق الرياضي - حلقة ١٥٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
ناس وناس
بغداد المعالف - الحلقة ١٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
العراق في دقيقة
11-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
الشباب 11-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
طل الصباح
الأبراج - فقرة شنو؟ 11-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-11
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
اخترنا لك
حاولا تهريبها لإحدى الدول.. الاطاحة برجل وامرأة بحوزتهم 5 سبائك ذهبية
08:50 | 2024-11-12
بمجموع يصل لاكثر من مليونين و800 الف نسمة.. اول تعداد سكاني بالعراق عام 1920
06:34 | 2024-11-12
حظر التجوال بسبب التعداد السكاني!
06:14 | 2024-11-12
استمرار الخلافات في ذي قار... وانعكاسات سلبية على الوضعين الامني والاقتصادي
06:10 | 2024-11-12
مرضى الثلاسيميا في البصرة محرومون من "الدم النقي"... وحياتهم مهددة!
05:55 | 2024-11-12
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
05:44 | 2024-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.