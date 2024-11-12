بعد تساؤلات نشرت على السومرية.. التخطيط توجه رسالة للعراقيين: لا تقلقوا

نيوز – محلي

وجهت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، رسالة الى العراقيين، فيما اشارت الى ان المحال والافران داخل المناطق ستبقى متاحة للجمهور ولا تغلق خلال الحظر.

وقال المتحدث باسم الوزارة الهنداوي لـ نيوز، ان "حظر التجوال لا يستوجب هذا القلق والخوف، حيث ان المحال التجارية والافران في داخل المناطق ستزاول اعمالها بشكل طبيعي". وأضاف ان "هذه المحال والافران داخل المناطق ستبقى متاحة للجمهور ولا تغلق خلال الحظر"، الى ان "حظر التجوال سيرفع بشكل جزئي تدريجيا بعد انتهاء عملية التعداد بتلك المنطقة".

