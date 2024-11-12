بمجموع يصل لاكثر من مليونين و800 الف نسمة.. اول تعداد سكاني بالعراق عام 1920

نيوز – محلي

تنشر نيوز، اول تعداد سكاني اجري في بعد الحرب العالمية الأولى عام 1920.

وبحسب الوثيقة ادناه والموثقة لدى وزارة التخطيط العراقية، أظهرت ان التعداد شمل مدن وولايات وسامراء وديالى والكوت والحلة والديوانية والشامية والدليم والبصرة والعمارة والمنتفق والموصل واربيل وكركوك والسليمانية.

وبلغ مجموع نفوس آنذاك هو 250 الف نسمة مقسمين على سنة وشيعة ويهود ونصارى وديانات أخرى.

كما بلغ المجموع الكلي لنفوس في هذا التعداد هو مليونين و849 الفاً و282 نسمة.