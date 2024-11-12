حاولا تهريبها لإحدى الدول.. الاطاحة برجل وامرأة بحوزتهم 5 سبائك ذهبية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "من خلال أداء الواجبات الأمنية المكلفة، تمكنت مديرية أمن وحماية المطارات من إلقاء القبض على متهمين اثنين رجل وامرأة، حاولا تهريب خمس سبائك ذهبية الى إحدى من خلال القيام بإخفائها بطريقة ماكرة".واضافت، ان "عملية القبض عليهما جاءت بعد الشك الحاصل بهما وإجراء التفتيش الدقيق من قبل الأبطال في مديرية أمن وحماية المطارات".واشارت الى انه "تم ضبط السبائك بشكل رسمي وبموجب محضر ضبط أصولي مع المتهمين لإكمال إجراءاتهما القانونية".