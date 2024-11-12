واسط.. القبض على المتهم الرئيسي بمقتل "زين العابدين البدري"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "شرطة محافظة القت القبض على المتهم الرئيسي في مقتل الشاب البدري".وأشارت الى ان "عملية القبض تمت بجهود مكافحة اجرام واستخبارات ومكافحة ارهاب وبالتنسيق مع القوات في أربيل".