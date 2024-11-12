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إحصائية من مجلس بغداد بعدد المولدات الاهلية المخالفة: سيتم ردعهم جميعاً
محليات
2024-11-12 | 11:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,651 مشاهدة
كشف عضو مجلس محافظة
بغداد
احمد محسن، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائية المسجلة في عموم
العاصمة
لعدد المولدات الاهلية المخالفة، فيما اشار الى انه سيتم ردعهم جميعاً.
وقال محسن، في حديث لـ
السومرية
نيوز، إنه "حسب الجولات وفرق المتابعة لاحظنا وجود انخفاض بحجم مخالفات أصحاب المولدات في
بغداد
مع وجود فرق بتسعيرة الامبير ونعمل على رصد الحالات التي لم تلتزم الى الان".
وأضاف: "ستكون لنا جولات تفقدية تبدأ من المواطنين وسؤالهم وبعدها الى أصحاب المولدات مع فرض غرامات تصل الى 3 ملايين على المخالفين وفي حال تكررت المخالفة 3
مرات
يتم إزالة المولدة ونصب أخرى بديلة من قبل مجلس محافظة بغداد".
وتابع: "لدينا جهات رقابية من مجلس
المحافظة
تعمل على هذا الملف ونطالب أصحاب المولدات بمراعاة المواطنين والالتزام بقرار مجلس
المحافظة
على اعتبار ساعات تجهيز الكهرباء من قبلهم أصبحت قليلة جداً مقارنة بموسم الصيف"، مبيناً انه "بحسب الاحصائيات فأن هناك من 600 الى 700 مخالفة لأصحاب المولدات بعموم
بغداد
وتم نشر 5 فرق جوالة لتوجيه الإنذار الأخير لهم وسيتم ردعهم جميعاً".
وحول الخدمات، أكد محسن، أنه "قمنا بجولة تفقدية برفقة امانة
بغداد
ومدير بلدية المنصور للاطلاع على الخدمات وسير العمل بها"، فيما قدم شكره الى "امين
بغداد
ومدير المجاري والوكلاء الذين يتابعون العمل الخدمي ميدانيا".
وطالب عضو مجلس محافظة
بغداد
احمد محسن، الجهات المعنية "بتقديم جهد إضافي لخدمة المواطنين والتهيؤ خلال الأيام المقبلة لمواجهة الامطار الغزيرة والتعاون من اجل تقديم أفضل الخدمات وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في السابق".
وأشار الى ان "الأخطاء التي حدثت خلال الفترة السابقة صدرت من جهة واحدة وتم فتح مجلس تحقيق بحق المخالفين لعدم التهيئة والجاهزية لمثل هكذا
حالات
مطرية".
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