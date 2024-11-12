ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"

وقال رئيس الحوكمة والاتصالات العزاوي، في حديث لـ نيوز، إن "أولى مشاريع الحوكمة والاتصالات وإدارة التحول الرقمي في محافظة هو منصة بغدادنا وهي رسمية حكومية ستقدم من خلالها كل الخدمات الى محافظة الكترونياً ومن بينها "خدمة مولدتي" وهي تتعلق بأتمتة وإدارة عمل المولدات بشكل كامل".وأضاف، أن "الخدمة على شقين، الأول: ملف المواطن مع صاحب المولدة وبأشراف الوحدات الإدارية والحكومات المحلية المتمثلة بمجلس محافظة بغداد، اما الثاني متعلق بالنواقل الوقودية منذ لحظة استلام المشتقات النفطية الى تسليمها لأصحاب المولدات".وتابع: "اهتمامنا كلجنة حوكمة وحكومة محلية هو المواطن، لذلك نراعي منذ السابق التسعيرة بالنسبة للمولدات لان منهم غير ملتزمين لأسباب عديدة منها ساعات التجهيز القليلة وتبريرات أخرى مقنعة وغير مقنعة لكننا عملنا على اتمتة هذه المشكلة بشكل كامل حتى قضية الدفع المالي سيكون الكترونياً".وبين أن "التسعيرة التي ستقررها محافظة سيتمكن المواطن من دفعها الى أصحاب المولدات الكترونياً من منزله عبر التطبيق دون الحاجة للذهاب إليهم وسيتم تبني هذا الملف من قبل الوحدات الإدارية".وأشار الى ان "العقوبات بحق المخالفين سارية، منها الغرامات التي ستكون ايضاً الكترونية وستتيح لنا كمجلس محافظة والى النفط والغاز متابعة المخالفات ان كانت حقيقية او لا من خلال التطبيق لان لوحة التطبيق ستكون لدى المحافظ ومعاونه لشؤون الطاقة والجهات المعنية وايضاً الوحدات الإدارية".ولفت الى ان "تطبيق مولدتي سيسهم بتخفيض المخالفات وايضاً تحقيق الشفافية بالعمل فضلا عن مكافحة الشبكات العنكبوتية لـ"وايرات السحب" غير اللائقة بمحافظة وتحويلها الى كابينات وخطوط رئيسية رسمية وحل هذه الازمة بشكل كامل".