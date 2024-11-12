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التوقيع على الازالة او الاعتقال.. قوات امنية تجبر ساكني معسكر الرشيد على الخروج
محليات
2024-11-12 | 13:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,655 مشاهدة
أجبرت قوات امنية، اليوم الثلاثاء، ساكني معسكر الرشيد على الخروج من منازلهم بالقوة وقامت بتهدديهم بالاعتقال في حال عدم التوقيع على قرار الازالة.
وقال أحد ساكني معسكر الرشيد المواطن محمد حمدان لـ
السومرية
نيوز، إنه "دخلت قوات أمنية الى معسكر الرشيد ومعهم كتب رسمية وقامت بإجبار المواطنين على توقيع قرار الازالة وفي حال الرفض يتم اعتقالهم".
وأضاف، ان "القوات مكونة من الرد السريع والامن الوطني والشرطة الاتحادية والمحلية مع بعض الأشخاص المدنيين هم من يحملون كتب الازالة للتوقيع عليها".
وأشار الى ان "عدد المنازل الموجودة في معسكر الرشيد 2500 منزل وبعض العوائل غادروا بسبب الضغوطات الأمنية واجبروا على الخروج تحت التهديد"، مبينا أنه "تم الاعتداء على بعض المواطنين ولدينا شخصين تم اعتقالهم واقتيادهم الى مركز الشرطة".
ادناه نسخة من قرار الازالة:
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