الطقس: موجة دافئة "متطرفة" تضرب العراق.. ستعيد البصرة شهرا الى الوراء!

وبحسب معلومات الرصد الجوي، فان استقرارا جويا يسيطر على أجواء البلاد لثلاثة أيام أي من اليوم الأربعاء وحتى انتهاء الأسبوع الحالي، بسبب سيطرة مرتفع جوي على أجواء البلاد حيث تكون الأجواء مشمسة غالباً في عموم مناطق البلاد مع غائمة بشكل جزئي أحياناً .اما درجات فلا تشهد تغيرات كبيرة تذكر، مع ارتفاع طفيف في جنوب البلاد، فيما تكون الرياح خلال الثلاثة أيام القادمة شمالية غربية في كافة مناطق البلاد وتكون معتدلة السرعة الى نشطة.وتشير معلومات التنبؤ الجوي الى قدوم موجة دافئة قوية ستؤثر على جنوب بحلول مطلع الأسبوع القادم لتقفز بدرجات القصوى في إلى ما عن مستوى الـ30 مئوية، وتكون الموجة غير معتادة ومتطرفة إلى حد كبير وتعود بالبصرة خصوصًا شهرًا إلى الوراء، بحسب وصف المختصين، حيث تكون درجات أقرب مما هي عليه في أكتوبر/تشرين الأول منها في نوفمبر/تشرين الثاني.من المحافظات التي ستتأثر في تلك الموجة ايضًا ميسان وذي قار والمثنى ولكن تركيزها سينصب على البصرة، واعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل سيعتدل الطقس وتنتهي العالية غير المعتادة وتعود درجات إلى معدلاتها الطبيعية في وعموم .ويبقى الطقس في عمومًا مستقر مع استقرار درجات في كافة المجالات نتيجة لسيطرة سلسلة من المرتفعات الجوية، ويميل الهـواء للبرودة في الشـمال العـراقي واقـصى الغرب بكل الاوقات تقريبًا بينما يتميز بالإعتدال في المناطق الوسطى ويـكون مائلاً أكـثر للدفء جنوبًا.