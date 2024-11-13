مجلس محافظة كربلاء يُشخص مشكلتين امام فرق التعداد السكاني.. ما هما؟

وقال التميمي في تصريح للسومرية نيوز، ان عدم تفاعل بعض المواطنين مع فرق الحصر والترقيم وسفر عائلات اخرى في ايام اجراء التعداد العام للسكان الى محافظاتها الاصلية ومن ثم العودة الى المقدسة، تمثل أبرز مشكلتين امام فرق العد التي ستنجز التعداد.واضاف ان محافظة رفعت شعار "التعداد السكاني هو ركيزة التنمية"، لما له من فوائده كثيرة من اجل ان يعاد احتساب التخصيصات والاموال المرصودة للمشاريع والتعيينات وحتى الوقود على اساس التعداد السكاني وغيره باعتباره معيار رئيسي لتحديد حقوق من قبل وزارة التخطيط او بعض الوزارات المعنية.