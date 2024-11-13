إعلان نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "نتائج القناتين العامة والقبول المباشر تتضمن قبول (4967) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (1466) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(229) طالبا من ذوي شهداء الحشد و(3272) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".ودعت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة "الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات خلال خمسة أيام اعتبارا من الخميس الموافق 2024/11/14 والجامعات الى اعتماد النتائج المنشورة في بوابتها ()".