الى أهالي بغداد.. لا تمروا بهذه الطرق الآن

نيوز – محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات مساء اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024، حيث جاءت الازدحامات جيدة بعض الشيء في بعض المناطق.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي: مجسر قرطبة الى النخيل ازدحام شديد من البيروتي باتجاه براثا مزدحم معسكر باتجاه نفق الزعفرانية مزدحم جدا سنك مزدحم جدا من لمفرك الدورة ازدحام شديد

